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«Почта России» запустила электронный канал для официальных обращений

УрБК, Москва, 09.08.2017. На сайте «Почты России» заработал официальный канал подачи обращений от клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



С помощью нового сервиса посетители сайта могут подать заявление на розыск почтового отправления (в том числе международного), запросить любую справочную информацию, оставить свой отзыв о работе отделения почтовой связи или конкретного почтальона, а также задать другие вопросы.



«С целью соблюдения тайны связи, в соответствии с ФЗ РФ «О почтовой связи», претензии на розыск почтовых отправлений принимаются на сайте при условии подтверждения личности клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Если гражданин не зарегистрирован в ЕСИА, то он имеет возможность распечатать бланк претензии и подать его в ближайшем отделении почтовой связи», — говорится в сообщении.



Электронное обращение в автоматическом режиме регистрируется в информационной системе «Работа с обращениями» Почты России. Клиенту на указанный электронный адрес поступает уведомление о регистрации обращения с указанием присвоенного номера. Ответ также направляется на электронный адрес, либо на почтовый, если клиент в обращении выразил желание получить оригинал ответа.

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