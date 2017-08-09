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В Екатеринбурга выявили самые невостребованные квартиры на вторичном рынке жилья
9 август 2017 (12:48)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Аналитики N1.RU выявили квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, которые дольше всего не могут найти покупателя. Об этом сообщает пресс-служба портала.
«Как оказалось, дольше всех ждет своего владельца трехкомнатная квартира в новостройке, сданной в 2014 году на улице Машинной (объявление появилось в базе в августе 2011 года). Общая площадь этой квартиры — 148 кв. м., цена объекта — 8 млн 263 тыс. руб. Еще одна одно из самых старых объявлений есть в новом доме в ЖК «Рощинский» в Уктусе. Здесь «двушка» за 3 млн 500 млн продается почти 4 года», — говорится в сообщении.
Квартиры на вторичном рынке более популярны среди покупателей — старше четырёх лет здесь объявлений не нашлось. В данный момент на «вторичке» дольше всего продается комната в «двушке». Этому объявлению 4 года. Цена предложения — 1,7 млн руб., комната находится на первом этаже панельной девятиэтажки в ЖБИ. Еще одна из самых долго продающихся квартир в Екатеринбурге — двухуровневая квартира в пятиэтажке с четырьмя комнатами. Объект находится на Старой Сортировке, его цена — 4,84 млн руб., время в продаже —3,5 года.
«Как оказалось, дольше всего покупатели ищут квартиры в новых домах. Как правило, в продажу они поступают еще на этапе строительства, а затем ждут первых владельцев еще и после сдачи дома. Больше всего в данный момент таких объектов скопилось на Автовокзале. А на вторичном рынке наименьшим спросом традиционно пользуются первые и последние этажи старых домов преимущественно в отдалённых микрорайонах города», — заявила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
«Как оказалось, дольше всех ждет своего владельца трехкомнатная квартира в новостройке, сданной в 2014 году на улице Машинной (объявление появилось в базе в августе 2011 года). Общая площадь этой квартиры — 148 кв. м., цена объекта — 8 млн 263 тыс. руб. Еще одна одно из самых старых объявлений есть в новом доме в ЖК «Рощинский» в Уктусе. Здесь «двушка» за 3 млн 500 млн продается почти 4 года», — говорится в сообщении.
Квартиры на вторичном рынке более популярны среди покупателей — старше четырёх лет здесь объявлений не нашлось. В данный момент на «вторичке» дольше всего продается комната в «двушке». Этому объявлению 4 года. Цена предложения — 1,7 млн руб., комната находится на первом этаже панельной девятиэтажки в ЖБИ. Еще одна из самых долго продающихся квартир в Екатеринбурге — двухуровневая квартира в пятиэтажке с четырьмя комнатами. Объект находится на Старой Сортировке, его цена — 4,84 млн руб., время в продаже —3,5 года.
«Как оказалось, дольше всего покупатели ищут квартиры в новых домах. Как правило, в продажу они поступают еще на этапе строительства, а затем ждут первых владельцев еще и после сдачи дома. Больше всего в данный момент таких объектов скопилось на Автовокзале. А на вторичном рынке наименьшим спросом традиционно пользуются первые и последние этажи старых домов преимущественно в отдалённых микрорайонах города», — заявила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
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