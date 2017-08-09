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В Екатеринбурга выявили самые невостребованные квартиры на вторичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Аналитики N1.RU выявили квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, которые дольше всего не могут найти покупателя. Об этом сообщает пресс-служба портала.



«Как оказалось, дольше всех ждет своего владельца трехкомнатная квартира в новостройке, сданной в 2014 году на улице Машинной (объявление появилось в базе в августе 2011 года). Общая площадь этой квартиры — 148 кв. м., цена объекта — 8 млн 263 тыс. руб. Еще одна одно из самых старых объявлений есть в новом доме в ЖК «Рощинский» в Уктусе. Здесь «двушка» за 3 млн 500 млн продается почти 4 года», — говорится в сообщении.



Квартиры на вторичном рынке более популярны среди покупателей — старше четырёх лет здесь объявлений не нашлось. В данный момент на «вторичке» дольше всего продается комната в «двушке». Этому объявлению 4 года. Цена предложения — 1,7 млн руб., комната находится на первом этаже панельной девятиэтажки в ЖБИ. Еще одна из самых долго продающихся квартир в Екатеринбурге — двухуровневая квартира в пятиэтажке с четырьмя комнатами. Объект находится на Старой Сортировке, его цена — 4,84 млн руб., время в продаже —3,5 года.



«Как оказалось, дольше всего покупатели ищут квартиры в новых домах. Как правило, в продажу они поступают еще на этапе строительства, а затем ждут первых владельцев еще и после сдачи дома. Больше всего в данный момент таких объектов скопилось на Автовокзале. А на вторичном рынке наименьшим спросом традиционно пользуются первые и последние этажи старых домов преимущественно в отдалённых микрорайонах города», — заявила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

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