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В Свердловской области 10% населения имеют доход ниже прожиточного минимума

УрБК, Москва, 09.08.2017. По итогам 2016 года 10% жителей Свердловской области имеют доход ниже прожиточного минимума, что на 3% выше показателя 2013 года. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).



В целом с 2013 года по 2016 год уровень бедности увеличился в России в 1,25 раза (с 10,8% до 13,5%).



В целом по России доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2017 года составила 15%. На фоне низких цен на плодоовощную продукцию рост величины прожиточного минимума был невысоким — рост величины прожиточного минимума в I квартале 2017 года относительно I квартала 2016 года составил 1,6% в номинальном выражении, в то время как индекс потребительских цен на товары и услуги в I квартале 2017 года рос существенно быстрее и составил 104,6% к I кварталу 2016 года.



По данным аналитиков за I полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,4%, в то время как реальная заработная плата увеличилась на 2,7%.



«Это означает, что рост реальной заработной платы не смог компенсировать сокращение реальных денежных доходов населения, что может быть обусловлено несколькими причинами», — говорится в исследовании.



По данным РАНХиГС, длительность негативных явлений в экономике привела к тому, что граждане не могут далее сокращать свое потребление. Доля лиц, экономящих на еде, а также покупке одежды и обуви, сократилась весной 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно, с 51 до 35% и с 61 до 47%. Наиболее распространенной стратегией улучшения своего материального положения для населения стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве: весной 2017 года этим занималась почти треть респондентов (32%), весной 2014 года — 20%.

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