Новости дня

Жители Нижнего Тагила осуждены за кражу сахара и орехов с кондитерской фабрики на 4,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор в отношении восьми местных жителей за кражу сырья с кондитерской фабрики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Эдуард Михалев, Дмитрий Богомолов, Евгений Хайтурдинов и Максим Пушкин признаны виновными по пункту «а, б» части 4 статьи 158 УК «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Денис Романов, Олег Тютьнев и Владимир Зворыгин — по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Андрей Ширшов — по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».



В 2015 году Михалев, Богомолов, Хайрутдинов и Пушкин договорились похитить с территории кондитерской фабрики производственное сырье — сахар-песок и орехи. Мужчины привлекли Романова, Ширшова, Рязанцева, Зворыгина, Оглоблина, Тютьнева и иных неустановленных в ходе следствия лиц.



«Роли каждого из участников были четко распределены. Михалев подыскивал рынок сбыта, подбирал разовых участников хищения, распоряжался денежными средствами, полученными от реализации похищенного. Богомолов подписывал документы, организовывал выпуск машин с похищенным сырьем с территории предприятия без очереди. Пушкин обеспечивал принятие похищенного сырья и доставку его к месту сбыта. Хайрутдинов обеспечивал загрузку похищенного сырья и доставку совместно с Михалевым и Пушкиным к месту сбыта», — отмечают в пресс-службе прокуратуры.



Злоумышленники как перехватывали автомобили с сырьем еще на подъезде к Нижнему Тагилу и похищали часть товара, так и непосредственно на территории фабрики загружали сахар и орехи обратно в только что разгруженные автомобили. В итоге сумма ущерба предприятию составила около 4,8 млн руб.



Товар мужчины сбывали на оптовом складе в Нижнем Тагиле одному и местных предпринимателей, который в настоящее время уже осужден по части 1 статьи 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».



Суд приговорил Михалева к лишению свободы на 3 года в колонии общего режима, Богомолова — на 2,5 года в колонии общего режима, Романова — на 2 года в колонии строгого режима, Хайрутдинова — на 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года, Пушкина — на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года, Ширшова — на 1,5 года условно с испытательным сроком на 1 год 8 месяцев.



Тютнева и Зворыгина суд оштрафовал на 100 тыс. руб. каждого. Уголовное дело в отношении Рязанцева и Оглоблина было прекращено в связи с примирением сторон. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: