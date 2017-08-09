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ФСК ЕЭС завершила техприсоединение объектов нефтегазодобычи компании «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.»

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») завершила технологическое присоединение объектов нефтегазодобычи компании «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» к единой национальной электрической сети. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



Возможность объема выдачи предприятию увеличилась с 36 до 96 Мвт. Энергетики выполнили расширение открытого распределительного устройства подстанции 220 кВ «Снежная» на две линейные ячейки 110 кВ. За счет этого потребитель получил 60 МВт дополнительной мощности.



«Подстанция 220 кВ «Снежная» установленной трансформаторной мощностью 370 МВА построена в 1973 году. Энергообъект также обеспечивает электроснабжение предприятий топливно-энергетического комплекса, жилых и производственных районов ХМАО-Югры и юга Тюменской области», — говорится в сообщении.

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