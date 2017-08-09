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Более 60% екатеринбуржцев сталкивались с обманом при приеме на работу
9 август 2017 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. 64% жителей Екатеринбурга хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателей на собеседовании. Об этом говорится в исследовании портала «Зарплата.ру».
«У 56% опрошенных екатеринбуржцев должностные обязанности не соответствовали озвученным, а у 46% фактическая заработная плата была ниже заявленной. 45% посетовали на несоблюдение условий труда, а еще 29% — на нарушение условий официального трудоустройства», — говорится в исследовании.
Во время собеседования 53% горожан и сами скрывали правду от будущего работодателя или приукрашали свои заслуги. 7% екатеринбуржцев признались, что на интервью им приходилось врать. Остальные опрошенные (их 40%) всегда говорили только правду.
«У 56% опрошенных екатеринбуржцев должностные обязанности не соответствовали озвученным, а у 46% фактическая заработная плата была ниже заявленной. 45% посетовали на несоблюдение условий труда, а еще 29% — на нарушение условий официального трудоустройства», — говорится в исследовании.
Во время собеседования 53% горожан и сами скрывали правду от будущего работодателя или приукрашали свои заслуги. 7% екатеринбуржцев признались, что на интервью им приходилось врать. Остальные опрошенные (их 40%) всегда говорили только правду.
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