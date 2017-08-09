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Банк «Открытие» в срочном порядке пытается продать портфель проблемных долгов на 35 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.08.2017. В конце июля банк «Открытие» объявил самый крупный с начала года тендер по продаже проблемных займов на рынке. Как пишет «Коммерсантъ», объем портфеля составил 35 млрд руб. просроченных розничных кредитов.



При этом на подачу заявок претендентам кредитная организация дала крайне небольшой срок — неделю. По словам экспертов, подобная спешка говорит о стремлении банка поскорее избавиться от проблемных активов.



«Хотя в целом портфель неплохой, в столь сжатые сроки продать его за хорошую цену крайне сложно, а значит, цель банка — побыстрее избавиться от проблемных ссуд и распустить резервы», — цитирует издание партнера юридической компании «Юрпартнеръ» Александра Федорова.



Несмотря на то, что новость о размещении тендера банк разместил на своем сайте 27 июля, сам аукцион проходил в закрытом режиме — приглашения взыскателям приходили по электронной почте. Требования к участникам оказались не слишком строгими: наличие финансовых ресурсов для подачи заявки, опыт работы с взысканием просроченной задолженности и наличие квалифицированного персонала, а также отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами, возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей. Заявки принимались до 4 августа.



Сам портфель проблемных долгов содержал около 79 тыс. контрактов и разбит на 114 лотов. По словам собеседников издания, минимальный лот состоял из нескольких десятков долгов, максимальный — почти из 3,5 тыс. ед. Банк пошел на такое дробление, чтобы привлечь взыскателей вне госреестра, небольшие региональные компании, считают эксперты.



В «Открытии» отказались комментировать проведенный тендер.

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