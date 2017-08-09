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ЦБ: Кредиты для малого и среднего бизнеса в июне стали дороже на 0,12%

УрБК, Москва, 09.08.2017. Кредиты для малого и среднего бизнеса (МСБ) стали единственным банковским продуктом, подорожавшим в июне 2017 года. Об этом говорит статистика Центрального банка России.



За первый месяц лета ставки по кредитам для МСБ выросли с 13% до 13,12%.



Между тем средневзвешенная ставка по кредитам для физических лиц на срок до года, включая привлекаемые на условиях до востребования, снизилась с 20,67% годовых в мае этого года до 20,55% в июне, а на срок свыше года — с 15,71% до 15,44%.



В сегменте кредитования нефинансовых организаций средневзвешенная ставка по краткосрочным продуктам (на срок до года, включая оформляемые на условиях до востребования) уменьшилась с 10,93% в мае до 10,83% в июне, отдельно для компаний малого и среднего бизнеса — с 14,09% до 13,67%.



Корпоративные кредиты на срок свыше года подешевели с 11,36% до 10,74% годовых.

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