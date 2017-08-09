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За год грузооборот автотранспорта на Среднем Урале сократился на 2%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. По предварительным данным, в I полугодии 2017 года грузооборот автотранспорта организаций Свердловской области (за исключением малых предприятий и микробизнеса) составил 1 млрд 467,6 млн тонно-км.



Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 2%.



Всего за январь-июнь в регионе перевезено 14,4 млн т грузов, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. В том числе автотранспортные предприятия перевезли 2,4 млн т, на 4,2% меньше в годовом выражении.



Также за год сократился и пассажирооборот автотранспорта (с учетом малых предприятий, осуществляющих перевозки на коммерческой основе) — на 3,2%, до 1 млрд 356,5 млн пасс-км. Количество перевезенных пассажиров снизилось на 1,5%, до 118,8 млн человек.

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