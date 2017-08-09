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«Уральские локомотивы» и ФПК протестировали сиденья для новой модификации электропоезда «Ласточка»

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. В Москве на Рижском вокзале состоялась презентация модельного ряда сидений для оборудования салона новой модификации электропоезда «Ласточка» от завода «Уральские локомотивы». Новая «Ласточка» будет обслуживать пассажиров на межрегиональных маршрутах Федеральной пассажирской компании (ФПК), сообщает пресс-служба Группы Синара.



В обсуждении дизайна салона и компоновочных решений нового электропоезда приняли участие руководители и специалисты Федеральной пассажирской компании, департамента технической политики, департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» и дирекции скоростного сообщения РЖД, а также представители конструкторской службы завода «Уральские локомотивы».



Для обсуждения были представлены пассажирские кресла четырех классов комфортности от различных компаний-поставщиков. Представление модельного ряда сидений стало продолжением серии рабочих встреч по согласованию итогового технического задания на создание новой модификации скоростного электропоезда. Ранее представители ФПК и РЖД подробно ознакомились с производственным комплексом завода «Уральские локомотивы» и высоко оценили уровень инжиниринга и готовности предприятия к выполнению проекта.



Планируется, что скоростной электропоезд для ФПК будет двухсистемным и сможет перевозить пассажиров на расстояния до 700 км на железных дорогах, оснащенных как постоянным, так и переменным током. В зависимости от загрузки маршрутов новые межрегиональные поезда можно будет эксплуатировать в пяти и десятивагонном исполнении.



Пассажиры новой модификации «Ласточки» смогут выбрать для поездки класс вагона поезда — третий, второй, первый или бизнес. Поезд будет оснащен необходимым оборудованием для комфортного проезда людей с ограниченными возможностями: механическими подъемными устройствами на входе, местами для размещения колясок в салоне и универсальными туалетными модулями. В вагонах поезда установят системы доступа в интернет и видеоинформирования. Для обеспечения пассажиров питанием один из вагонов оборудуют кухонной зоной, где будут расположены холодильные камеры и конвектомат для разогрева продуктов. Во всех вагонах предусмотрены кулеры с холодной и горячей водой, а также вендинговые автоматы. Каждый вагон оборудован отсеком для провоза крупного багажа.



В планах компаний заключить договор на поставку новой модификации «Ласточки» до конца текущего года, а изготовление опытного образца межрегионального электропоезда завершить летом 2018 года.

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