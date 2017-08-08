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За полгода белокочанная капуста в Свердловской области подорожала в 3,7 раза

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За I полугодие 2017 года белокочанная капуста в Свердловской области подорожала в 3,7 раза, следует из данных Свердловскстата.



По данным ведомства, на конец июня средняя цена на капусту составила в регионе 62,95 руб. за кг. Также по сравнению с декабрем к июлю значительно подорожали и другие овощи — картофель в 2,7 раза, до 48,53 руб. за кг, лук репчатый — в 2 раза, до 42,28 руб. за кг, морковь — в 1,8 раз, до 46,66 руб. за кг.



В целом за I полугодие продукты в регионе подорожали на 2,9% (в I полугодии 2016 года — 3,3%). Подешевели крупяные изделия, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное, мука пшеничная.

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