Дайджест

США планируют нанести авиаудары по территории Филиппин

Пентагон рассматривает план, который позволит американским военным наносить авиаудары по позициям террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на Филиппинах. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника в военных кругах США.



Полномочия на обстрел позиций боевиков на островном государстве в Юго-Восточной Азии могут быть получены уже во вторник в рамках коллективной самообороны, отмечает телеканал. Вероятно, удары будут наноситься с применением беспилотников по южным островам государства, где активно действует ИГ.



В случае утверждения плана США смогут поучаствовать в ликвидации угрозы для своих союзников в регионе, отмечает телеканал. Совместно с американской авиацией в операции на земле будут участвовать филиппинские войска.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: