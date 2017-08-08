Дайджест
США планируют нанести авиаудары по территории Филиппин
8 август 2017 (17:47)
Пентагон рассматривает план, который позволит американским военным наносить авиаудары по позициям террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на Филиппинах. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника в военных кругах США.
Полномочия на обстрел позиций боевиков на островном государстве в Юго-Восточной Азии могут быть получены уже во вторник в рамках коллективной самообороны, отмечает телеканал. Вероятно, удары будут наноситься с применением беспилотников по южным островам государства, где активно действует ИГ.
В случае утверждения плана США смогут поучаствовать в ликвидации угрозы для своих союзников в регионе, отмечает телеканал. Совместно с американской авиацией в операции на земле будут участвовать филиппинские войска.
Полномочия на обстрел позиций боевиков на островном государстве в Юго-Восточной Азии могут быть получены уже во вторник в рамках коллективной самообороны, отмечает телеканал. Вероятно, удары будут наноситься с применением беспилотников по южным островам государства, где активно действует ИГ.
В случае утверждения плана США смогут поучаствовать в ликвидации угрозы для своих союзников в регионе, отмечает телеканал. Совместно с американской авиацией в операции на земле будут участвовать филиппинские войска.
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