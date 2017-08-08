Дайджест

С начала года на Донбассе пострадали более 340 мирных жителей

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что более 340 мирных жителей были ранены или убиты в Донбассе с начала 2017 года, передает РИА «Новости».



«С момента 1 января по настоящий момент миссией зафиксирована 341 жертва среди мирного населения, это количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году», — сказал он.



По словам Хуга, только за последний месяц команда СММ зарегистрировала семь пострадавших мирных жителей в Луганском регионе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: