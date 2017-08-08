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С начала года на Донбассе пострадали более 340 мирных жителей

8 август 2017 (17:47)

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что более 340 мирных жителей были ранены или убиты в Донбассе с начала 2017 года, передает РИА «Новости».

«С момента 1 января по настоящий момент миссией зафиксирована 341 жертва среди мирного населения, это количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году», — сказал он.

По словам Хуга, только за последний месяц команда СММ зарегистрировала семь пострадавших мирных жителей в Луганском регионе.

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