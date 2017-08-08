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Российскую легкоатлетку переселят в другой отель из-за инфекции

Российскую спортсменку Марию Ласицкене, которая является действующей чемпионкой мира в прыжках в высоту, попробуют поселить в другую гостиницу из-за инфекции в отеле, где живут россияне на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, заявила начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова, которая на турнире является официальным представителем нейтральных спортсменов. Ее слова приводит «Р-Спорт».



«Случай достаточно серьезный — 30 человек из 900 заболели. Сейчас мы пытаемся поселить Ласицкене в другой отель. Она приезжает завтра. Но в настоящее время с россиянами все в порядке, заболевших среди наших нет. Те, кто живут в этом отеле, их переселять не будем, у них иммунитет сработал. А Мария — свежая, с самолета, о ней надо позаботиться», — сказала Орлова.

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