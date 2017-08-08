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За год число социально ориентированных НКО в Свердловской области сократилось на 3,8%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. В 2016 году в Свердловской области функционировали 5,1 тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Это на 3,8% меньше, чем годом ранее, следует из данных Свердловскстата.



По области хозяйственной деятельности 22,3% в регионе занимают СОНКО в сфере физической культуры и спорта, 14,1% — образования, просвещения и науки, 12,2% — патриотического и духовно-нравственного воспитания, 11,3% — социальной поддержки граждан, 10,6% — здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни.



Всего в прошлом году в таких организациях работали 30,8 тыс. человек, еще 58 тыс. помогали безвозмездно. За год СОНКО региона получили в виде поступлений денежных средств и иного имущества 31 млрд руб. При этом 27,5% суммы пришлись на пожертвования и гранты от физических лиц, 24,6% — от коммерческих организаций, 22,5% — на доходы от реализации товаров и услуг, 10,1% — поступления из бюджетов различных уровней.



В структуре расходов 74% ушло на ведение уставной деятельности. За год СОНКО оказали социальные услуги 1,8 млн человек, благотворительную помощь в денежной и натуральной форме получили 687 тыс. граждан, юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе — 161 тыс. человек.

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