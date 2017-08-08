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За семь месяцев 2017 года Свердловская область потратила 117,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За семь месяцев 2017 года расходы бюджета Свердловской области исполнены в сумме 117,1 млрд руб., а доходы достигли 122,6 млрд руб. В итоге к августу профицит составил 5,5 млрд руб., сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на данные минфина.



Сумма налоговых и неналоговых доходов с начала года составила 112,6 млрд руб., это на 9,9% больше, чем годом ранее. Из них 33,6 млрд пришлось на поступления по налогу на доходы физических лиц (рост на 2,2 млрд руб.), 44,3 млрд — по налогу на прибыль организаций (рост на 8,6 млрд руб.).



По информации министерства экономики региона, в январе-мае 2017 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области составила 33 тыс. 950,4 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель вырос на 6%.



Объем безвозмездных поступлений в январе-июле составил 10 млрд руб. Также за это время региональная казна получила 155,4 млн руб. за счет размещения временно свободных средств на банковских депозитах.



Объем государственного долга Свердловской области с начала года снизился на 15,2 млрд руб., отмечают в минфине.

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