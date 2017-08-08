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За I полугодие реальный эффективный курс рубля снизился на 0,5%
8 август 2017 (17:11)
УрБК, Москва, 08.08.2017. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции, — прим. ред.) за период с января по июль 2017 года снизился на 0,5%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
В июле курс уменьшился на 4,1%. Индекс реального курса рубля к долл. США в июле снизился на 3,1% по сравнению с июнем, к евро — на 5,5%.
В июле курс уменьшился на 4,1%. Индекс реального курса рубля к долл. США в июле снизился на 3,1% по сравнению с июнем, к евро — на 5,5%.
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