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В Екатеринбурге выставили на продажу «Дом А. И. Меньшиковой» за 7,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. Распорядительная дирекция министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) выставила на аукцион объект культурного наследия на ул. Красноармейская, 70 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Общая площадь здания 164,1 кв. м. Здание внесено в реестр объектов культурного наследия областного значения «Дом А. И. Меньшиковой».



Объект представляет собой двухэтажное строение, состоящее из цокольного и первого этажей, с западного фасада пристроена деревянная лестничная клетка, ведущая на первый этаж здания. Здание не эксплуатировалось, отключено от системы энергоснабжения.



В настоящее время проведены работы по консервации здания после произошедшего в 2016 году пожара, вследствие которого повреждены потолочные перекрытия и кровля. Требуется проведение работ по реставрации и реконструкции объекта культурного наследия.



Здание расположено на земельном участке площадью 621 кв. м. Начальная стоимость здания составляет 7 млн 263 тыс. руб. Размер задатка составляет 2 млн 178,9 тыс. руб., или 30% от начальной стоимости.



Аукцион назначен на 12 сентября.



Напомним, в начале июня этого года в здании произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

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