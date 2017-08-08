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В Екатеринбурге выставили на продажу «Дом А. И. Меньшиковой» за 7,2 млн рублей
8 август 2017 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. Распорядительная дирекция министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) выставила на аукцион объект культурного наследия на ул. Красноармейская, 70 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь здания 164,1 кв. м. Здание внесено в реестр объектов культурного наследия областного значения «Дом А. И. Меньшиковой».
Объект представляет собой двухэтажное строение, состоящее из цокольного и первого этажей, с западного фасада пристроена деревянная лестничная клетка, ведущая на первый этаж здания. Здание не эксплуатировалось, отключено от системы энергоснабжения.
В настоящее время проведены работы по консервации здания после произошедшего в 2016 году пожара, вследствие которого повреждены потолочные перекрытия и кровля. Требуется проведение работ по реставрации и реконструкции объекта культурного наследия.
Здание расположено на земельном участке площадью 621 кв. м. Начальная стоимость здания составляет 7 млн 263 тыс. руб. Размер задатка составляет 2 млн 178,9 тыс. руб., или 30% от начальной стоимости.
Аукцион назначен на 12 сентября.
Напомним, в начале июня этого года в здании произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м.
Общая площадь здания 164,1 кв. м. Здание внесено в реестр объектов культурного наследия областного значения «Дом А. И. Меньшиковой».
Объект представляет собой двухэтажное строение, состоящее из цокольного и первого этажей, с западного фасада пристроена деревянная лестничная клетка, ведущая на первый этаж здания. Здание не эксплуатировалось, отключено от системы энергоснабжения.
В настоящее время проведены работы по консервации здания после произошедшего в 2016 году пожара, вследствие которого повреждены потолочные перекрытия и кровля. Требуется проведение работ по реставрации и реконструкции объекта культурного наследия.
Здание расположено на земельном участке площадью 621 кв. м. Начальная стоимость здания составляет 7 млн 263 тыс. руб. Размер задатка составляет 2 млн 178,9 тыс. руб., или 30% от начальной стоимости.
Аукцион назначен на 12 сентября.
Напомним, в начале июня этого года в здании произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м.
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