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В июле продажи новых автомобилей в России ускорились до 18,6%

УрБК, Москва, 08.08.2017. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2017 года выросли на 18,6% и составили 129,685 тыс. по сравнению со 109,392 тыс. в июле 2016 года. Об этом сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ.



В июне был зафиксирован рост продаж на 15%, в мае — на 14,7%, в апреле — на 6,9%, в марте — на 9,4% после снижения на 4,1% в феврале и на 5% в январе. В январе-июле продажи увеличились на 8,5% — до 848,214 тыс. шт.



«Рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается третий месяц подряд. Он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков. Кажется, наконец, проснулись покупатели из среднего класса, ободренные оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж. Текущий тренд в продажах — отличная новость. Она питает надежду на то, что 2017 год станет поворотным годом для индустрии», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.



Первенство по популярности у российских автомобилистов в прошлом месяце занимала модель Kia Rio с количеством проданных авто 8,456 тыс. (в годовом сравнении продажи выросли на 10,8%).



На 2-м месте оказалась Lada Granta. За июль было продано 8,032 тыс. автомобилей этой марки, что на 7% меньше, чем в том же месяце 2016 года. На 3-м месте Hyundai Solaris — 6,951 тыс. (-12,1%).



В десятку также вошли Lada Vesta — 6,491 тыс. (+24,9%), VW Polo — 4,014 тыс. (-3%), Hyundai Greta — 3,202 тыс., Renault Duster — 3,171 тыс. (+2,5%), Lada Largus — 3,021 тыс. (+20,2%), Toyota Camry — 2,985 тыс. (+4,2%), Toyota RAV4 — 2,673 тыс. (+22,6%).

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