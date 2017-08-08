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В I полугодии инвестпрограмма ТМК ЧЕРМЕТ составила более 50 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. По итогам I полугодия 2017 года ТМК ЧЕРМЕТ инвестировал в собственное производство свыше 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Инвестиционные мероприятия были реализованы в рамках стратегии развития ТМК ЧЕРМЕТ с целью наращивания объемов переработки и отгрузки лома черных металлов собственного производства на заводы Трубной металлургической компании.



Основной объем инвестиций в первом полугодии 2017 года был направлен на приобретение новых транспортных средств для производственных площадок компании, пополнение автопарка, модернизацию оборудования, а также улучшение условий труда на ломозаготовительных участках. Так, в рамках усиление автопарка компания закупила четыре новых автотранспортных единицы, шесть единиц старой транспортной техники были заменены на новую. На проведение мероприятий по улучшению условий труда на предприятиях было выделено более 1,5 млн руб.



По словам коммерческого директора ТМК ЧЕРМЕТ Яна Старченко, до конца текущего года компания намерена направить еще 50 млн руб. на реализацию инвестпрограммы.



«В ближайших планах — увеличение площади твердых покрытий производственных площадок ТМК ЧЕРМЕТ в Таганроге, Саратове, Энгельсе, Волгограде, Волжском и Екатеринбурге. Кроме того, до 2022 года в планах компании — строительство участка по заготовке и переработке лома в Таганроге, площадки в Батайске, а также реконструкция головного производственно-заготовительного участка в Волжском», — сказал Я. Старченко.

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