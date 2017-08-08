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Официальный курс долл. США снизился на 7 коп., евро — на 0,09 коп.

8 август 2017 (16:03)

УрБК, Москва, 08.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 августа. Курс долл. США снизился на 7,19 коп., до 59,98 руб. Курс евро — на 0,09 коп., до 70,84 руб.

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