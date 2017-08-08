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Безмлечный путь
8 август 2017 (16:02)
Средний Урал повторяет общероссийский тренд на сокращение потребления молочных продуктов. Снижение спроса эксперты объясняют как сокращением покупательской способности, так и ростом вегетарианцев среди населения. В результате востребованность молокоемких продуктов — сыра, сливочного масла — все уменьшается. Между тем действующие программы субсидирования направлены на поддержку этой категории продуктов. Все это в будущем может привести к финансовой неустойчивости предприятий отрасли.
В условиях кризиса жители Свердловской области сокращают потребление молочной продукции. В первую очередь отказываться приходится от молокоемких продуктов — сыров, сливочного масла, считает исполнительный директор Союз животноводов Урала Елена Стафеева.
«Потребление молока как будто бы снизилось. Есть, конечно, проблемы со сбытом продукции. Население просто становится беднее, кризис никто не отменял. Мы же все понимаем, что сегодня есть проблемы и с работой, и с оплатой, и люди испытывают финансовые затруднения. Поэтому у людей нет денег покупать высокомаржинальные, молокоемкие продукты — сыры, масло сливочное», — рассказала Елена Стафеева.
Согласно данным, опубликованным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), за последние три года сыр на потребительском рынке Екатеринбурга подорожал в 1,5 раза. Средняя цена 1 кг сычужного сыра в июле 2017 года достигла 606,25 руб., плавленого — 402,84 руб. Темп роста стоимости сыра в уральской столице (да и в Свердловской области) опережает общероссийский, а сами цены выше на 27-28%.
Президент «Союза Ритейл» Александр Оглоблин называет происходящие процессы «перераспределением предпочтений». Снижение спроса на молочные продукты он связывает с ростом популярности вегетарианства у населения.
«Нет резкого сокращения спроса, есть плавное перераспределение предпочтений. Кто-то предпочитает уходить в сторону вегетарианства, в последние годы увеличилось количество людей с непереносимостью молока. Обычно из-за роста цен люди переходят на продукты более дешевых сегментов, а здесь мы наблюдаем не только движение в эту сторону, но и в принципе уход из молочной группы», — пояснил эксперт.
Как ранее писал УрБК, из-за введения продэмбарго россияне стали обращаться к домашнему производству молокопродуктов — сыров, йогуртов, сметаны. Тенденция связана не только с ростом цен на «молочку», но и ухудшением качества продукции на рынке.
Последние данные опроса фонда «Ромир» показали, что с конца 2015 года количество россиян, недовольных качеством молока и молокопродуктов, выросло в два раза, до 15%. Теперь уже более половины опрошенных (57%) считают, что качество сыров за последний год не изменилось, хотя при предыдущем опросе такой ответ давали только 42% респондентов. За полтора года вдвое выросло число россиян, которые отметили ухудшение качества молочных продуктов, — с 8% до 15%.
При этом следует отметить, что программы господдержки в настоящее время как раз направлены на стимулирование производства молокоемких продуктов, а не цельномолочных, которые пользуются большим спросом у населения. Об этом еще весной на совещании правительства Свердловской области рассуждал президент ООО «Молочная Благодать» Юрий Жуков.
«В связи с тем, что у нас все-таки городское население, и молочные заводы направлены на выработку цельномолочной продукции. С одной стороны, это хорошо — быстрооборачиваемость, но для субсидирования это плачевно. Еще в 2013 году Минсельхоз ввел ограничение на субсидирование молока, которое идет на заводы. Если с него выработаешь масло, твердые сыры, сухое молоко, то это может субсидироваться, если перерабатываешь цельномолочную, то нет. В 2016 году только один вид продукции добавили», — отметил эксперт.
По его словам, в регионе лишь 4-5 предприятий, которые могут вырабатывать такие молокоемкие продукты. При этом общее количество переработчиков молока в области превышает несколько десятков. По сути, из-за этих ограничений страдает вся отрасль, так как молокозаводы зачастую кредитуют аграриев.
По данным департамента информполитики Свердловской области, региональные производители покрывают потребности жителей в молоке и молокопродуктах на 61%. Впрочем, по расчетам УрБК, показатель составляет 53%. Вполне возможно, что в ближайшее время показатель будет расти: производство молока в регионе увеличивается, а вот спрос, наоборот, падает. Вместе с тем, отказ свердловчан от молочных продуктов — из финансовых ли соображений, вкусовых или вопросов безопасности — в совокупности с поддержкой, направленной на непопулярные категории товаров, может привести к финансовой нестабильности производителей.
В условиях кризиса жители Свердловской области сокращают потребление молочной продукции. В первую очередь отказываться приходится от молокоемких продуктов — сыров, сливочного масла, считает исполнительный директор Союз животноводов Урала Елена Стафеева.
«Потребление молока как будто бы снизилось. Есть, конечно, проблемы со сбытом продукции. Население просто становится беднее, кризис никто не отменял. Мы же все понимаем, что сегодня есть проблемы и с работой, и с оплатой, и люди испытывают финансовые затруднения. Поэтому у людей нет денег покупать высокомаржинальные, молокоемкие продукты — сыры, масло сливочное», — рассказала Елена Стафеева.
Согласно данным, опубликованным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), за последние три года сыр на потребительском рынке Екатеринбурга подорожал в 1,5 раза. Средняя цена 1 кг сычужного сыра в июле 2017 года достигла 606,25 руб., плавленого — 402,84 руб. Темп роста стоимости сыра в уральской столице (да и в Свердловской области) опережает общероссийский, а сами цены выше на 27-28%.
Президент «Союза Ритейл» Александр Оглоблин называет происходящие процессы «перераспределением предпочтений». Снижение спроса на молочные продукты он связывает с ростом популярности вегетарианства у населения.
«Нет резкого сокращения спроса, есть плавное перераспределение предпочтений. Кто-то предпочитает уходить в сторону вегетарианства, в последние годы увеличилось количество людей с непереносимостью молока. Обычно из-за роста цен люди переходят на продукты более дешевых сегментов, а здесь мы наблюдаем не только движение в эту сторону, но и в принципе уход из молочной группы», — пояснил эксперт.
Как ранее писал УрБК, из-за введения продэмбарго россияне стали обращаться к домашнему производству молокопродуктов — сыров, йогуртов, сметаны. Тенденция связана не только с ростом цен на «молочку», но и ухудшением качества продукции на рынке.
Последние данные опроса фонда «Ромир» показали, что с конца 2015 года количество россиян, недовольных качеством молока и молокопродуктов, выросло в два раза, до 15%. Теперь уже более половины опрошенных (57%) считают, что качество сыров за последний год не изменилось, хотя при предыдущем опросе такой ответ давали только 42% респондентов. За полтора года вдвое выросло число россиян, которые отметили ухудшение качества молочных продуктов, — с 8% до 15%.
При этом следует отметить, что программы господдержки в настоящее время как раз направлены на стимулирование производства молокоемких продуктов, а не цельномолочных, которые пользуются большим спросом у населения. Об этом еще весной на совещании правительства Свердловской области рассуждал президент ООО «Молочная Благодать» Юрий Жуков.
«В связи с тем, что у нас все-таки городское население, и молочные заводы направлены на выработку цельномолочной продукции. С одной стороны, это хорошо — быстрооборачиваемость, но для субсидирования это плачевно. Еще в 2013 году Минсельхоз ввел ограничение на субсидирование молока, которое идет на заводы. Если с него выработаешь масло, твердые сыры, сухое молоко, то это может субсидироваться, если перерабатываешь цельномолочную, то нет. В 2016 году только один вид продукции добавили», — отметил эксперт.
По его словам, в регионе лишь 4-5 предприятий, которые могут вырабатывать такие молокоемкие продукты. При этом общее количество переработчиков молока в области превышает несколько десятков. По сути, из-за этих ограничений страдает вся отрасль, так как молокозаводы зачастую кредитуют аграриев.
По данным департамента информполитики Свердловской области, региональные производители покрывают потребности жителей в молоке и молокопродуктах на 61%. Впрочем, по расчетам УрБК, показатель составляет 53%. Вполне возможно, что в ближайшее время показатель будет расти: производство молока в регионе увеличивается, а вот спрос, наоборот, падает. Вместе с тем, отказ свердловчан от молочных продуктов — из финансовых ли соображений, вкусовых или вопросов безопасности — в совокупности с поддержкой, направленной на непопулярные категории товаров, может привести к финансовой нестабильности производителей.
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