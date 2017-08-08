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За два года число российских заемщиков с двумя займами выросло на 6,8%

УрБК, Москва, 08.08.2017. За последние два года количество россиян, обслуживающих два кредита или два займа, выросло на 0,6% и 6,8% соответственно. Об этом говорится в исследовании Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» и сервиса онлайн-кредитования «Е заем».



За последние два года клиентов МФО с одним займом стало на 7,2% меньше, а доля банковских клиентов с одним кредитом уменьшилась на 1,2%.



Вторая по величине доля приходится на клиентов с двумя кредитами или займами. За последние два года доля таких клиентов МФО практически сравнялась с банковской — 23,3% против 23,9%.



Остальные группы клиентов МФО оказались больше банковских. Три займа имеют 13,9% клиентов — против 10,4% в банках. Четыре займа имеют 8,8% клиентов МФО, тогда как 4 кредита у 4,6%. 5 и более займов пришлось на 14,5 клиентов МФО, а такое же количество кредитов имеют лишь 3,5% банковских заемщиков.



По данным «Эквифакс» и «Е заем», за последние два года доля клиентов МФО среди кредитоактивного населения выросла в 3,5 раза, однако их по-прежнему гораздо меньше, чем клиентов банков — 2,8% против 92,3%. Также высокий рост показала доля россиян, имеющих одновременно и кредит в банке, и заем в МФО — если два года назад таких был 1,8%, то по итогам первого полугодия уже 4,9%.



«Результаты исследования показывают, что тренды в обоих сегментах одинаковы — быстрее всего растет доля клиентов, одновременно имеющих два кредитных продукта, наименьший рост показывает доля клиентов с четырьмя, а сокращаются доли клиентов с одним продуктом, а также с пятью и более. Это косвенно говорит о том, что интерес российских заемщиков к заемным средствам растет, но при этом они становятся осторожнее — на это указывает падение доли клиентов последней группы. И хотя в МФО она больше, это вызвано самой спецификой рынка — там ниже сумма и срок, поэтому нагрузка на заемщика все равно будет ниже», — считает управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа.

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