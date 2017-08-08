ЧТПЗ присвоили высокий рейтинг кредитоспособности

Челябинскому трубопрокатному заводу (ЧТПЗ) присвоен рейтинг кредитоспособности агентством RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA+, прогноз «Стабильный». Присвоенный рейтинг отражает высокую степень доверия инвестиционного сообщества к предприятию.«Рейтинг ruA+, присваиваемый ведущим российским промышленным компаниям, еще раз подчеркивает соответствие бизнес-модели ЧТПЗ лучшим мировым практикам в трубной промышленной отрасли и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности компании на российском рынке капитала», — заявил финансовый директор ЧТПЗ Валерий Борисов.Как отмечают аналитики RAEX, положительное влияние на уровень рейтинга предприятия оказали комфортный уровень текущей долговой нагрузки, высокий уровень прогнозной ликвидности и сильные рыночные позиции компании.«В конце 2016 года ЧТПЗ рефинансировал синдицированный кредит на 78,3 млрд руб., оптимизировав график погашения задолженности с переносом пика выплат на 2023 год. Одновременно компания ведет политику по удешевлению стоимости фондирования путем замещения более дорогих банковских кредитов облигациями. С декабря 2016 года объектом рейтинга было эмитировано 4 облигационных выпуска общим объемом 25 млрд руб., что позволило снизить средневзвешенную ставку всего кредитного портфеля. Эти мероприятия позитивно отразились на показателях текущей долговой нагрузки компании», — говорится в сообщении RAEX.Агентство также отмечает устойчивый тренд на снижение общей долговой нагрузки компании: показатель «чистый долг/EBITDA» снизился с 5,4 на конец 2013 года до 2,7 на отчетную дату. При этом рефинансирование синдицированного кредита не привело к концентрации долгового портфеля на отдельных кредиторах: на отчетную дату на долю крупнейшего приходилось 23,8% совокупного объема пассивов.Агентство RAEX зафиксировало высокую достаточность операционного денежного потока по отношению к направлениям использования ликвидности на горизонте 18 месяцев. Прогнозная величина потока от операционной деятельности до чистых процентных платежей оценивается на уровне 41 млрд руб.«Расходы на выплаты по долговым обязательствам и затраты на их обслуживание, которые составят порядка 27 млрд руб., продолжают оставаться самой существенной статьей направлений использования ликвидности на анализируемом горизонте. Кроме того, в структуре расходов агентство учитывает ожидаемые затраты на капитальное строительства на уровне 2015 года, в том числе под реализацию крупных федеральных инфраструктурных проектов. В итоге, при совокупном объеме ожидаемых расходов на уровне 51 млрд руб. прогнозная ликвидность составит около 1,5, что оценивается агентством позитивно», — сообщили аналитики RAEX.Несмотря на общее снижение выручки в 2016 году на 8,7% по сравнению с 2015 годом, чистая прибыль компании выросла на 5,2% и составила 6,4 млрд руб. Агентство позитивно оценивает политику компании по оптимизации издержек: коммерческие и административные издержки в 2016 году снизились на 4,6% по сравнению с 2015 годом. Это позволяет поддерживать рентабельность по EBITDA на уровне 20,6%.Агентство RAEX оценивает рыночные и конкурентные позиции как высокие — ЧТПЗ стабильно занимает второе место по всем основным сегментам трубного рынка России. Структура крупнейших потребителей компании остается практически неизменной и включает в себя крупнейшие российские нефтегазовые компании. В 2016 году около 38% выручки компании было сформировано за счет реализации труб большого диаметра.