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В Екатеринбурге СК «Кировец» задерживает сдачу паркинга на 2,5 года
8 август 2017 (15:18)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. В Екатеринбурге СК «Кировец» задерживает сдачу здания для многоуровневого паркинга на улице Новгородцевой на 2 года 7 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Для возведения объекта компания привлекала средства участников долевого строительства. Здание должны были сдать в эксплуатацию еще в декабре 2014 года. В настоящее время на объекте установлены сваи, монолитные стены и колонны, выполнено бетонирования перекрытий 1-2 этажей.
В ходе анализа отчетности за I квартал 2017 года инспекторы Госжилстройнадзора обнаружили, что норматив целевого использования денежных средств не соответствует требованиям о финансовой устойчивости застройщика. Компания не предоставила в надзорный орган ни сумму средств, привлеченных за счет договоров долевого строительства, ни порядок ее расходования.
По результатам проверки Госжилстройнадзор выдал предписание застройщику с требованием устранить нарушения до 27 ноября 2017 года. В отношении председателя правления СК «Кировец» Рыбакова В. В. составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 14.28 КоАП РФ за непредставление документов в установленный срок. Санкция данной статьи для должностных лиц предусматривает для должностных лиц штраф в 5-15 тыс. руб.
Для возведения объекта компания привлекала средства участников долевого строительства. Здание должны были сдать в эксплуатацию еще в декабре 2014 года. В настоящее время на объекте установлены сваи, монолитные стены и колонны, выполнено бетонирования перекрытий 1-2 этажей.
В ходе анализа отчетности за I квартал 2017 года инспекторы Госжилстройнадзора обнаружили, что норматив целевого использования денежных средств не соответствует требованиям о финансовой устойчивости застройщика. Компания не предоставила в надзорный орган ни сумму средств, привлеченных за счет договоров долевого строительства, ни порядок ее расходования.
По результатам проверки Госжилстройнадзор выдал предписание застройщику с требованием устранить нарушения до 27 ноября 2017 года. В отношении председателя правления СК «Кировец» Рыбакова В. В. составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 14.28 КоАП РФ за непредставление документов в установленный срок. Санкция данной статьи для должностных лиц предусматривает для должностных лиц штраф в 5-15 тыс. руб.
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