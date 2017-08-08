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Агентство RAEX присвоило ЧТПЗ рейтинг «ruA+»

УрБК, Челябинск, 08.08.2017. Челябинскому трубопрокатному заводу (ЧТПЗ), ведущему российскому производителю трубной продукции, поставщику интегрированных решений для топливно-энергетического комплекса, присвоен рейтинг кредитоспособности рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA+, прогноз «Стабильный». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Присвоенный рейтинг отражает высокую степень доверия инвестиционного сообщества к ЧТПЗ. Согласно данным агентства, положительное влияние на уровень рейтинга оказали сильные рыночные позиции компании, комфортный уровень текущей долговой нагрузки, высокая прогнозная ликвидность.



Аналитики агентства также отметили высокое качество корпоративного управления, сильное стратегическое обеспечение и высокую степень информационной прозрачности.



«Рейтинг «ruA+», присваиваемый ведущим российским промышленным компаниям, еще раз подчеркивает соответствие бизнес-модели ЧТПЗ лучшим мировым практикам в трубной промышленной отрасли и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности компании на российском рынке капитала», — комментирует финансовый директор ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

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