Новости дня
Агентство RAEX присвоило ЧТПЗ рейтинг «ruA+»
8 август 2017 (13:51)
УрБК, Челябинск, 08.08.2017. Челябинскому трубопрокатному заводу (ЧТПЗ), ведущему российскому производителю трубной продукции, поставщику интегрированных решений для топливно-энергетического комплекса, присвоен рейтинг кредитоспособности рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA+, прогноз «Стабильный». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Присвоенный рейтинг отражает высокую степень доверия инвестиционного сообщества к ЧТПЗ. Согласно данным агентства, положительное влияние на уровень рейтинга оказали сильные рыночные позиции компании, комфортный уровень текущей долговой нагрузки, высокая прогнозная ликвидность.
Аналитики агентства также отметили высокое качество корпоративного управления, сильное стратегическое обеспечение и высокую степень информационной прозрачности.
«Рейтинг «ruA+», присваиваемый ведущим российским промышленным компаниям, еще раз подчеркивает соответствие бизнес-модели ЧТПЗ лучшим мировым практикам в трубной промышленной отрасли и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности компании на российском рынке капитала», — комментирует финансовый директор ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Присвоенный рейтинг отражает высокую степень доверия инвестиционного сообщества к ЧТПЗ. Согласно данным агентства, положительное влияние на уровень рейтинга оказали сильные рыночные позиции компании, комфортный уровень текущей долговой нагрузки, высокая прогнозная ликвидность.
Аналитики агентства также отметили высокое качество корпоративного управления, сильное стратегическое обеспечение и высокую степень информационной прозрачности.
«Рейтинг «ruA+», присваиваемый ведущим российским промышленным компаниям, еще раз подчеркивает соответствие бизнес-модели ЧТПЗ лучшим мировым практикам в трубной промышленной отрасли и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности компании на российском рынке капитала», — комментирует финансовый директор ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ТМК впервые присвоен рейтинг ruA по новой методологии агентства «Эксперт РА»
- RAEX улучшило кредитный рейтинг НПК «Уралвагонзавод»
- «Эксперт РА»: убыточность деятельности и высокий уровень долговой нагрузки сдерживают рейтинг ОАО «Уралхиммаш»
- «Эксперт РА»: уровень рейтинга ОАО «Уралмашзавод» сдерживает убыточность деятельности
- ОАО «СКБ-банк» присвоен рейтинг на уровне А+
Loading...