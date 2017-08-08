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Российских учителей проверят на знание русского языка

Минобрнауки проверит учителей 15 регионов на знание русского языка и математики. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева, передает ТАСС



По ее словам, все выбранные регионы согласились с задумкой министерства провести предметный тест, чтобы «понять, где есть какие-то пробелы». Было принято решение провести его осенью.



Пока неизвестно, в каких именно регионах пройдет проверка.

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