Дайджест
Российских учителей проверят на знание русского языка
8 август 2017 (13:28)
Минобрнауки проверит учителей 15 регионов на знание русского языка и математики. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева, передает ТАСС
По ее словам, все выбранные регионы согласились с задумкой министерства провести предметный тест, чтобы «понять, где есть какие-то пробелы». Было принято решение провести его осенью.
Пока неизвестно, в каких именно регионах пройдет проверка.
По ее словам, все выбранные регионы согласились с задумкой министерства провести предметный тест, чтобы «понять, где есть какие-то пробелы». Было принято решение провести его осенью.
Пока неизвестно, в каких именно регионах пройдет проверка.
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