Дайджест

Российских учителей проверят на знание русского языка

8 август 2017 (13:28)

Минобрнауки проверит учителей 15 регионов на знание русского языка и математики. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева, передает ТАСС

По ее словам, все выбранные регионы согласились с задумкой министерства провести предметный тест, чтобы «понять, где есть какие-то пробелы». Было принято решение провести его осенью.

Пока неизвестно, в каких именно регионах пройдет проверка.

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