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Жителя Каменска-Уральского приговорили к исправительным работам за ложное сообщение о взрыве моста

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017 Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя Александра Хмелева, который обвинялся по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 16 апреля 2017 года в вечернее время А. Хмелев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прикрепив под надетую на нем куртку подушку для имитации взрывного устройства, пришел на автомобильный мост через реку Исеть по ул. Кадочникова. После этого он сообщил в дежурную часть отдела полиции, что он хочет взорвать мост.



Прибывшие на место сотрудники МВД задержали А. Хмелева. При проверке взрывчатые вещества и взрывчатые устройства при нем не были обнаружены.

Приговором суда А. Хмелеву назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

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