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Во II квартале продажи компании Adidas в России сократились на 11%

8 август 2017 (11:59)

УрБК, Москва, 08.08.2017. Во II квартале 2017 года продажи компании Adidas в России сократились на 11%. Это единственная страна присутствия с отрицательной динамикой, пишет Reuters.

Согласно предварительным результатам за II квартал, продажи компании в Китае выросли на 28%, в Северной Америке — на 26%.

Европейская марка спортивной одежды планирует продолжить экспансию рынка в США. Вместе с тем, как сообщает РБК, появилась информация о том, что в России Adidas планирует закрыть до конца года 50 магазинов. Компания ограничивает свое присутствие на российском рынке уже третий год подряд. Только с начала 2017 года Adidas закрыл в России более 100 торговых точек.

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