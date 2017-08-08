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В Полевском жители восьми домов с начала лета остаются без горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. С начала лета в Свердловской области жители восьми домов в Полевском и три в Верхней Пышме остаются без горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба департамента государственного жилищного и строительного надзора региона со ссылкой на результаты внеплановых проверок.



В частности, не поставляется горячая вода вообще в дома по адресам 2 микрорайон, 6 и 16, улица Бажова, 9 и 16, улица Карла Маркса, 18, улица Победы, 14А и 22, улица Торопова, 3 в Полевском и по адресам улица Машиностроителей, 7 и 13 в Верхней Пышме. Также в доме по адресу улица Петрова, 35/9 в Верхней Пышме по трубам ГВС поступает холодная вода.



По фактам выявленных нарушений инспекторы Госжилстройнадзора выдали 3 предписания об устранении допущенных нарушений. Материалы проверок направлены в прокуратуру.



В настоящее время организовано проведение двух внеплановых выездных проверок по факту отсутствия горячего водоснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов, расположенных на территории Полевского городского округа.

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