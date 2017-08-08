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В Свердловской области создали комиссию по защите прав обманутых дольщиков

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. В Свердловской области создали координационную комиссию по взаимодействию органов региональной, муниципальной власти и иных организаций для защиты прав граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Соответствующий указ подписал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.



Контроль за исполнением документа возложили на первого заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова.



Отметим, что в Свердловской области насчитывается более десяти проблемных жилых комплексов. В частности, ЖК «Щербакова», «Березки», «Кольцовский дворик», «Гаринский» и «Новый свет».

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