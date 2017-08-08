Новости дня

На ММК состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту

УрБК, Магнитогорск, 08.08.2017. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) состоялись специальные соревнования по пожарно-прикладному спорту на лучшее нештатное звено пожаротушения предприятия. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Ежегодные состязания проводились в соответствии с планом основных мероприятий предприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на 2017 год. Цель состязаний огнеборцев — проверка наличия и готовности нештатных звеньев пожаротушения ММК к действиям при угрозе и возникновении пожара, активизации роли в обеспечении пожарной безопасности организации.



«В состязаниях приняли участие 57 команд, представлявших различные подразделения комбината и общества Группы ММК. По результатам состязаний лучшим нештатным аварийно-спасательным звеном пожаротушения предприятия был признан боевой расчет цеха эксплуатации. Второе место, как и в прошлом году, завоевало звено листопрокатного цеха № 11, третье место у звена паровоздуходувной электростанции. Звенья, ставшие призерами в командном первенстве, награждены денежными премиями. Победителю также достался переходящий кубок.



В состязаниях огнеборцев обществ Группы ПАО «ММК» первое и второе место вновь заняли боевые расчеты ООО «Шлаксервис» и ООО «Автотранспортное управление», замкнул призовую тройку боевой расчет ООО «Ремпуть», — говорится в сообщении.



Отдельно денежными премиями награждены участники-победители в отдельных видах упражнений. Так, отмечено звено цеха эксплуатации, занявшее первое место в упражнении по боевому развёртыванию с результатом 17,18 секунды, в его составе: заместитель начальника 9-го района В. Р. Хайрулин, заместитель начальника 6 района Ю. А. Казаковцев, старший диспетчер Д. Ю. Стребков, помощник машиниста электровоза О. Н. Ужегов. Также поощрены старший мастер ЭСПЦ А. С. Телевский, занявший первое место в упражнении по тушению горящей жидкости с результатом 8,68 секунды и старший мастер ЛПЦ-11 П. Л. Качурин, занявший первое место в упражнении на этапе 100-метровой полосы с результатом 19,2 секунды.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: