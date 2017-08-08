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За полгода на Среднем Урале 1,5 тысячи должников получили наказание в виде обязательных работ

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За I полугодие 2017 года в Свердловской области свыше 1,5 тыс. должников по алиментам получили наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.



Еще 181 должника арестовали, 11 — оштрафовали. Всего по состоянию на 1 июля в регионе оформили почти 1,8 тыс. протоколов об административном нарушении.



За I полугодие судебные приставы поместили в спецучреждение 770 иностранных граждан-нарушителей, это на 7% меньше, чем годом ранее. С января по июнь с территории области за пределы государства выдворили 763 иностранных гражданина.



За полгода судебные приставы-исполнители взыскали 9 млрд 388 млн руб., в том числе 2 млрд 987 млн в пользу консолидированного бюджета. На 1 июля количество неоконченных исполнительных производств о принудительном взыскании составило 658 тыс. ед.

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