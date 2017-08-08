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Семья из Екатеринбурга отсудила у застройщика 200 тыс. рублей за некачественную установку окон

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. Семья из Екатеринбурга отсудила у застройщика более 206 тыс. 513 руб. за некачественную установку оконных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



«В декабре 2014 года екатеринбуржцы стали собственниками однокомнатной квартиры в одной из новостроек на улице Циолковского. Жилье семья приобрела на этапе строительства у компании «Урал-КС-Финанс». Покупке новоселы радовались недолго. Уже в первую зиму они обнаружили сильное продувание окон, на откосах появилась плесень, внутри рам — лед, а на подоконнике — снег», — говорится в сообщении.



При предварительном осмотре квартиры, еще до передачи ее в собственность, супруги указывали застройщику на некачественную установку окон, однако недостатки устранены не были. В течение года новоселы неоднократно обращались к руководству строительной компании с письменными претензиями. Однако застройщик никак не отреагировал.



Семья была вынуждена обратиться к экспертам для проведения независимого обследования качества установки окон. Специалисты установили ряд дефектов, которые, по их оценке, являются следствием некачественного монтажа оконных конструкций и не могут быть устранены путем регулировки окон.



В итоге супруги обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей. Суд удовлетворил требования истцов частично. С ООО «Урал-КС-Финанс» взыскано 206 тыс. 513 руб., в том числе 59 тыс. 203 руб. — стоимость ремонтных работ, 61 тыс. 203 руб. — штраф, 59 тыс. 203 руб. — неустойка, 16 тыс. руб. — оплата экспертизы, 4 тыс. руб. — компенсация морального вреда, 3 тыс. руб. — оплата юридических услуг, 36 руб. — оплата копировальных услуг, 3 тыс. 868 руб. — госпошлина.



Представитель ответчика обжаловал это решение в Свердловском областном суде. Однако суд апелляционной инстанции оставил его в силе.

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