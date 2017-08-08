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Рынок ипотеки в России в I полугодии 2017 года вырос на 16%
8 август 2017 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За первые 6 месяцев 2017 года рынок ипотеки в России вырос на 16%. Об этом говорится в исследовании Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Всего в стране было выдано более 423 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 772,9 млрд руб. — это рекордный объем, зафиксированный в I полугодии за всю историю развития ипотечного рынка в России. В июле рост продолжился — выдано около 155 млрд руб. (плюс 38%).
В июне 2017 года средневзвешенные ставки выдачи по ипотеке достигли уровня в 11,1%, в том числе на первичном рынке — 10,7%, на вторичном рынке — 11,3%. В июле АИЖК впервые в истории установило однозначную (9,75%) процентную ставку для широкого круга рыночных заемщиков.
Всего в стране было выдано более 423 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 772,9 млрд руб. — это рекордный объем, зафиксированный в I полугодии за всю историю развития ипотечного рынка в России. В июле рост продолжился — выдано около 155 млрд руб. (плюс 38%).
В июне 2017 года средневзвешенные ставки выдачи по ипотеке достигли уровня в 11,1%, в том числе на первичном рынке — 10,7%, на вторичном рынке — 11,3%. В июле АИЖК впервые в истории установило однозначную (9,75%) процентную ставку для широкого круга рыночных заемщиков.
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