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Рынок ипотеки в России в I полугодии 2017 года вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За первые 6 месяцев 2017 года рынок ипотеки в России вырос на 16%. Об этом говорится в исследовании Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).



Всего в стране было выдано более 423 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 772,9 млрд руб. — это рекордный объем, зафиксированный в I полугодии за всю историю развития ипотечного рынка в России. В июле рост продолжился — выдано около 155 млрд руб. (плюс 38%).



В июне 2017 года средневзвешенные ставки выдачи по ипотеке достигли уровня в 11,1%, в том числе на первичном рынке — 10,7%, на вторичном рынке — 11,3%. В июле АИЖК впервые в истории установило однозначную (9,75%) процентную ставку для широкого круга рыночных заемщиков.

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