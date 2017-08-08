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В Екатеринбурге продают здание бывшего ресторана «Харбин» за 220 млн рублей
8 август 2017 (09:40)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. В Екатеринбурге выставлено здание, в котором раньше располагался ресторан «Харбин». Объявление опубликовано на портале N1.ru.
Здание по адресу улица Куйбышева, 38 собственник продает за 220 млн руб. Площадь строения составляет 3,1 тыс. кв. м., земельного участка — 4,8 тыс. кв. м.
«Собственники — физлица. Здание заполнено арендаторами. Зона земли: Ц1. Разрешенное использование: для размещения объектов, характерных для населенных пунктов. Общественно-деловой застройки. Центральные коммуникации, электроэнергия. 1 линия Куйбышева. Возможно увеличить площадь земли до 6,8 тыс. кв. м. Продажа без НДС», — указано в объявлении.
Здание по адресу улица Куйбышева, 38 собственник продает за 220 млн руб. Площадь строения составляет 3,1 тыс. кв. м., земельного участка — 4,8 тыс. кв. м.
«Собственники — физлица. Здание заполнено арендаторами. Зона земли: Ц1. Разрешенное использование: для размещения объектов, характерных для населенных пунктов. Общественно-деловой застройки. Центральные коммуникации, электроэнергия. 1 линия Куйбышева. Возможно увеличить площадь земли до 6,8 тыс. кв. м. Продажа без НДС», — указано в объявлении.
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