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За полгода по материалам налоговых органов в Свердловской области возбуждено 26 уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За I полугодие 2017 года по материалам налоговых органов в Свердловской области сотрудники полиции возбудили 26 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



«25 уголовных дел по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице» и одно уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица на подставное лицо». По первому составу преступления судами в июле 2017 года вынесено четыре обвинительных приговора», — говорится в сообщении.



В целом по России по результатам I квартала 2017 года по материалам инспекций органами МВД России в рамках статей 173.1, 173.2 УК РФ возбуждено более 350 уголовных дел, судами вынесено уже более 30 приговоров.



«Управлением запланированы дальнейшие совместные мероприятия по взаимодействию с правоохранительными органами в целях привлечения недобросовестных лиц к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с незаконной регистрацией фирм на подставные лица», — отмечают в ведомстве.

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