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Moody’s: Новые санкции США могут привести к ослаблению рубля
7 август 2017 (18:02)
УрБК, Москва, 07.08.2017. Новые санкции США являются негативным фактором для России. Об этом говорится в исследовании международного рейтингового агентства Moody’s, сообщает «Коммерсантъ».
По оценкам агентства, американские санкции могут ограничить приток инвестиций в страну. Кроме того, Moody’s ожидает усиления оттока капитала из России, временного снижения стоимости рубля и соответствующего повышения инфляционных ожиданий.
«Расширенные санкции — неблагоприятный сигнал для инвесторов, особенно иностранцев, которые лишь недавно начали подстраиваться под существовавший санкционный режим, но они негативны и для внутренних инвесторов, которые хотели бы воспользоваться преимуществами улучшившейся конкурентоспособности России, чтобы создать экспортные возможности в различных отраслях», — говорится в исследовании Moody’s.
По оценкам агентства, американские санкции могут ограничить приток инвестиций в страну. Кроме того, Moody’s ожидает усиления оттока капитала из России, временного снижения стоимости рубля и соответствующего повышения инфляционных ожиданий.
«Расширенные санкции — неблагоприятный сигнал для инвесторов, особенно иностранцев, которые лишь недавно начали подстраиваться под существовавший санкционный режим, но они негативны и для внутренних инвесторов, которые хотели бы воспользоваться преимуществами улучшившейся конкурентоспособности России, чтобы создать экспортные возможности в различных отраслях», — говорится в исследовании Moody’s.
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