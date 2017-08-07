Новости дня

В Челябинской области заподозрили сговор компаний «Мирамед» и «Канон» в 148 торгах

УрБК, Челябинск, 07.08.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области рассмотрит обращение гражданина о сговоре ООО «Мирамед» и ООО «Канон» в сговоре при участии в 148 торгах на поставку расходных материалов для проведения операций по протезированию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«По мнению заявителя, данные компании заключили ограничивающее конкуренцию соглашение при участии в государственных и муниципальных закупках с целью поддержания цен и заключения контракта заранее определенным участником по наиболее высокой цене», — отмечают в ведомстве.



Антиконкурентное поведение компаний прослеживается в 148 аукционах, прошедших с 2014 по 2017 годы на территориях Свердловской, Ярославской, Курганской, Самарской, Оренбургской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Крыма, Чувашии и Башкортостана. Общая сумма заключенных контрактов превысила 400 млн руб., при этом снижение начальной цены контракта составило менее 1%.



Сейчас Челябинское УФАС России готовит запросы информации в адрес заказчиков и электронной площадки для установления и изучения всех обстоятельств проведенных торгов. После получения всех необходимых документов антимонопольным органом будет решаться вопрос о возбуждении дела.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: