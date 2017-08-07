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«Почта России» изъяла 65 тыс. «серых» писем от коллекторов и банков
7 август 2017 (17:38)
УрБК, Москва, 07.08.2017. Сотрудники службы безопасности «Почты России» изъяли из доставочной сети свыше 65 тыс. писем, для отправки которых столичные банки и коллекторские агентства воспользовались услугами мошенников. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Данная корреспонденция будет передана правоохранительным органам в качестве вещественных доказательств», — отмечается в сообщении.
По данным компании, вброс «серой» почты осуществлялся двумя консолидаторами (посредниками между отправителями и «Почтой России») с идентичными наименованиями — ООО «Экспресс», зарегистрированными в Москве и Ярославле.
Среди регулярных клиентов недобросовестных консолидаторов «Экспресс» оказались такие компании, как «Кредитэкспрессфинанс», «Быстроденьги», «Столичное агентство по возврату долгов», Everest, «Руссколлектор», «Примоколлект» и долговое агентство «Дельта М».
Также от действий мошенников пострадали банки «Хоум кредит», Альфа-банк, «Сетелем» (дочерний банк Сбербанка), РГС-банк, «Ренессанс Кредит» и Московский кредитный банк.
«Данная корреспонденция будет передана правоохранительным органам в качестве вещественных доказательств», — отмечается в сообщении.
По данным компании, вброс «серой» почты осуществлялся двумя консолидаторами (посредниками между отправителями и «Почтой России») с идентичными наименованиями — ООО «Экспресс», зарегистрированными в Москве и Ярославле.
Среди регулярных клиентов недобросовестных консолидаторов «Экспресс» оказались такие компании, как «Кредитэкспрессфинанс», «Быстроденьги», «Столичное агентство по возврату долгов», Everest, «Руссколлектор», «Примоколлект» и долговое агентство «Дельта М».
Также от действий мошенников пострадали банки «Хоум кредит», Альфа-банк, «Сетелем» (дочерний банк Сбербанка), РГС-банк, «Ренессанс Кредит» и Московский кредитный банк.
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