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МЧС предупредило о шквалистом сильном ветре в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Чтобы защититься от шквалистого ветра, спасатели рекомендуют не выходить из зданий. Гражданам, которых непогода настигла на улице, советуют спрятаться в подземном переходе или подъездах зданий.



«Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями», — отмечают в пресс-служба ведомства.



В ветреную погоду спасатели рекомендуют быть предельно осторожными с огнем и не оставлять без присмотра детей.

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