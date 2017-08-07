Импортозамещение: третий сезон

Прошло три года с введения Россией продовольственного эмбарго. Вопреки надеждам, импортозамещение оказалось не такой легкодостижимой задачей. Так, индексы производства сельхозпродукции в Свердловской области все еще ниже «досанкционного» периода. Между тем цены на продукты продолжают расти. Прибавили в стоимости практически все категории товаров сельхозпроизводства — и мясо, и овощи, и молочные продукты.Насколько тренд на импортозамещение оказался эффективен для аграриев, показывает индекс производства продукции сельского хозяйства. Как и в прошлом году, показатель все еще ниже «досанкционного» значения 2013 года.По данным Свердловскстата, в 2013 году свердловские сельхозпроизводители увеличили производство в категории растениеводства на 15,2%, фермеры — на 17,6%. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Для сравнения, в 2016 году производство овощей сократилось относительно предыдущего года на 13% у сельхозпроизводителей и на 12,2% у фермеров. Конечно, это можно объяснить тем, что последние три года в Свердловской области были неурожайными, однако тенденция сокращения характерна и для России в целом.В категории животноводства показатели также неутешительны: в 2013 году у сельхозпредприятий рост на 6,2%, у фермеров — на 2,5%, в 2016-м — на 3,5% и 1,6% соответственно.При этом на сегодняшний день Свердловская область полностью обеспечивает себя лишь яйцом и картофелем. Однако в случае с последним из-за недостатка овощехранилищ аграрии продают товар осенью в соседние регионы. К весне своя картошка в регионе заканчивается и в магазинах остается только импортная.Что касается остальных категорий, то обеспеченность мясом и мясопродуктами в регионе достигает 57%, молоком и молокопродуктами — 61%, овощами — 40%. Сейчас областные власти намерены разработать меры стимулирования агропромышленной отрасли, чтобы повысить показатели минимум на 5%.Согласно выступлению министра АПК и продовольствия региона Дмитрия Дегтярева на «Правительственных чтениях», 1% повышения обеспеченности Среднего Урала по молоку обойдется бюджету в 2,7 млрд руб., по мясу — в 1,1 млрд руб. То есть только для плановых 5% по двум категориям из трех потребуется 19 млрд руб. Отметим, что за эти же 5 лет министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассчитывает вывести обеспеченность страны по овощам на 90%. Свердловской области, судя по всему, вместо соседних стран придется закупать товар у других регионов.Недостаток роста индексов производства за последние три года с лихвой компенсировался увеличением цен. По данным ЕМИСС, более чем в два раза с июля 2014 года по июль 2017 года в Екатеринбурге подорожали зерновой кофе (120,5%, до 1766,8 руб. за кг), замороженные овощи (на 107,2%, до 229,6 руб. за кг) и чеснок (на 106%, до 205 руб. за кг). Значительно выросли в цене в уральской столице варенья и джемы (на 97,84%, до 330,55 руб. за кг), кетчуп (на 93%, до 149,53 руб. за кг), оливковое масло (на 97,2%, до 1 тыс. 190,85 руб. за л). Даже майонез, нежной любовью к которому прославились свердловчане, подорожал в 1,5 раза, несмотря на его производство в регионе.Мясные консервы с 2014 года увеличились в цене в 1,5 раза, а рыбные — в 2. Баранина подорожала на 21,2%, говядина — на 41,2%, кура — на 27,9%. Среди овощей заметен рост цен на капусту — на 54,7%, морковь — 37,8%, репчатый лук — 35,3%. Среди молочных продуктов сыры сильнее всего подорожали в 1,5 раза, обезжиренный творог — в 1,4 раза, йогурты — на 30%.По сути, существенно выросли цены практически на все категории продуктов. Незначительный рост стоимости (меньше 10%) показали картофель (4,6%, до 38,1 руб. за кг), пчелиный мед (6,8%, до 466,97 руб. за кг), пшено (2,1%, до 43,7 руб. за кг) и свинина (5,6%, до 271,93 руб. за кг).Отметим, что третий год продовольственного эмбарго в целом дался проще, чем первые два. Инфляция замедлялась, а граждане привыкли к новым экономическим условиям. Вместе с тем за прошедшие годы в стране значительно увеличилось количество домохозяйств, которые вынуждены экономить на покупке еды и при выборе продуктов вместо свежих овощей и мяса отдавать предпочтение макаронам и другим крупам. В связи с этим обеспеченность произведенными товарами может в ближайшие годы вырасти даже при отсутствии роста сельхозпроизводства.