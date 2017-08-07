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ФАС вынесла предупреждение «М.Видео» за незаконное использование символики Кубка конфедераций

7 август 2017 (17:16)

УрБК, Москва, 07.08.2017. Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение «М.Видео» и еще ряду организаций за незаконное использование символики Кубка конфедераций 2017 года. Это говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Без согласия ФИФА символику Кубка конфедераций-2017 незаконно использовало ООО «М.Видео менеджмент» (на стендах в магазине «М.видео» в ТРЦ «Галерея»)», — говорится в сообщении.

В список нарушителей также вошли ООО «ХХХХ», ИП Найденова ООО «Драккар», ООО «УК «Максимилиан», ООО «Максимус», ООО «СоюзСтройМонтажПроект».

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