Дайджест
В Иране солдат расстрелял сослуживцев
7 август 2017 (17:03)
Иранский солдат открыл огонь по сослуживцам на военной авиабазе в Кахризаке к югу от Тегерана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление армии.
Согласно ее информации, четыре человека погибли, восемь получили ранения. Отмечается, что инцидент, вероятно, произошел из-за психологических проблем военнослужащего или же «внезапного и случайного поворота оружия».
ABC News со ссылкой на агентство Mehr пишет, что погибли три человека, а 12 получили ранения. При этом стрелка ликвидировали ответным огнем. Как сообщается, одна из жертв — офицер, двое других — солдаты. Все пострадавшие были госпитализированы. Мотивы военнослужащего не сообщаются.
Согласно ее информации, четыре человека погибли, восемь получили ранения. Отмечается, что инцидент, вероятно, произошел из-за психологических проблем военнослужащего или же «внезапного и случайного поворота оружия».
ABC News со ссылкой на агентство Mehr пишет, что погибли три человека, а 12 получили ранения. При этом стрелка ликвидировали ответным огнем. Как сообщается, одна из жертв — офицер, двое других — солдаты. Все пострадавшие были госпитализированы. Мотивы военнослужащего не сообщаются.
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