Дайджест
Главы МИД Северной и Южной Кореи провели встречу
7 август 2017 (17:03)
Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва встретилась со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо в Маниле. Об этом сообщает«Ренхап».
Министры провели короткую встречу на полях саммита АСЕАН.
Агентство со ссылкой на источник сообщает, что северокорейский министр обвинил Сеул, предложивший Пхеньяну начать переговоры, в неискренности. Слова главы МИД Южной Кореи не приводятся.
Министры провели короткую встречу на полях саммита АСЕАН.
Агентство со ссылкой на источник сообщает, что северокорейский министр обвинил Сеул, предложивший Пхеньяну начать переговоры, в неискренности. Слова главы МИД Южной Кореи не приводятся.
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