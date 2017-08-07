Дайджест

Главы МИД Северной и Южной Кореи провели встречу

7 август 2017 (17:03)

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва встретилась со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо в Маниле. Об этом сообщает«Ренхап».

Министры провели короткую встречу на полях саммита АСЕАН.

Агентство со ссылкой на источник сообщает, что северокорейский министр обвинил Сеул, предложивший Пхеньяну начать переговоры, в неискренности. Слова главы МИД Южной Кореи не приводятся.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...