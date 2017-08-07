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Главы МИД Северной и Южной Кореи провели встречу

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва встретилась со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо в Маниле. Об этом сообщает«Ренхап».



Министры провели короткую встречу на полях саммита АСЕАН.



Агентство со ссылкой на источник сообщает, что северокорейский министр обвинил Сеул, предложивший Пхеньяну начать переговоры, в неискренности. Слова главы МИД Южной Кореи не приводятся.

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