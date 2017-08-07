Дайджест
В Уссурийске ввели режим ЧС
7 август 2017 (17:02)
В Уссурийске введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных осадков. Об этом сообщает администрация города.
«За ночь и утро 7 августа выпало 208 мм осадков, при месячной норме в 134 мм. На территории Уссурийского городского округа развернуты пункты временного размещения», — говорится в сообщении.
В аварийно-восстановительных работах задействованы все службы города и техника муниципальных предприятий. В настоящий момент решается вопрос о привлечении военной техники.
«За ночь и утро 7 августа выпало 208 мм осадков, при месячной норме в 134 мм. На территории Уссурийского городского округа развернуты пункты временного размещения», — говорится в сообщении.
В аварийно-восстановительных работах задействованы все службы города и техника муниципальных предприятий. В настоящий момент решается вопрос о привлечении военной техники.
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