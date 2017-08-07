Дайджест
В Петербурге избили известного футболиста
7 август 2017 (17:02)
Бывший форвард «Зенита» Александр Панов после матча четвертого тура РФПЛ между питерской командой и «Спартаком» был избит фанатами сине-бело-голубых. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Отмечается, что скорее всего агрессию фанатов вызвало обещание экс-форварда сборной России прогуляться по городу в шарфе «Спартака», которое было выполнено.
Ранее Панов отмечал, что купил абонемент на фан-сектор «Спартака», а также заявил, что будет ходить по Санкт-Петербургу в красно-белом шарфе и красной футболке.
Отмечается, что скорее всего агрессию фанатов вызвало обещание экс-форварда сборной России прогуляться по городу в шарфе «Спартака», которое было выполнено.
Ранее Панов отмечал, что купил абонемент на фан-сектор «Спартака», а также заявил, что будет ходить по Санкт-Петербургу в красно-белом шарфе и красной футболке.
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