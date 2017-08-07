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Из-за торнадо в США 11 тыс. человек остались без света

7 август 2017 (17:02)

В результате прохождения торнадо в американском городе Талса, штат Оклахома, в больницу обратились 30 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя медучреждения.

Как сообщается, из-за торнадо порядка 11 тыс. человек остались без света.

В больницу за медпомощью обратились 30 человек. При этом ранее сообщалось о 13 пострадавших.

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