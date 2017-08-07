Дайджест
Из-за торнадо в США 11 тыс. человек остались без света
7 август 2017 (17:02)
В результате прохождения торнадо в американском городе Талса, штат Оклахома, в больницу обратились 30 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя медучреждения.
Как сообщается, из-за торнадо порядка 11 тыс. человек остались без света.
В больницу за медпомощью обратились 30 человек. При этом ранее сообщалось о 13 пострадавших.
Как сообщается, из-за торнадо порядка 11 тыс. человек остались без света.
В больницу за медпомощью обратились 30 человек. При этом ранее сообщалось о 13 пострадавших.
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