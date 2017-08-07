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Задолженность екатеринбуржцев за услуги ЖКХ превышает 4,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. На 1 июля 2017 года задолженность жителей Екатеринбурга за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составляет 4 млрд 593 млн 900 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте администрации города.



На начало года долг екатеринбуржцев за ЖКУ составлял 4 млрд 800 млн руб.



Чиновники администрации Екатеринбурга тем не менее отмечают, что собираемость платежей за уже оказанные жилищно-коммунальные услуги по итогам I полугодия 2017 года в Екатеринбурге составила 100,3%.

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