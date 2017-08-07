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НАФИ: Россияне чаще всего используют интернет-банк

УрБК, Москва, 07.08.2017. Большая часть представителей интернет-аудитории пользуется услугами интернет-банка (81%), к сервисам мобильного банка обращаются реже — 69%. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра НАФИ.



Среди тех, кто обращается к услугам интернет-банка, 64% делают это раз в месяц или чаще, а 17% — реже раза в месяц, пользователи мобильного банка — 52% и 17% соответственно.



Среди наиболее востребованных функций мобильного и интернет-банка — оплата мобильной связи (73% и 78% пользователей этих сервисов соответственно) и отслеживание операций по карте или счету (61% и 73% соответственно).



Такие услуги, как переводы другим людям, оплата интернета и переводы между своими счетами с помощью интернет-банка, осуществляли 61% опрошенных. Мобильный банк использовали для переводов третьим лицам 51% респондентов, для оплаты интернета — 46%, а для переводов между своими счетами — 44%. Оплату интернет-покупок через интернет-банк проводили 53%, а через мобильный банк — 38% пользователей этих сервисов. Реже всего через удаленные сервисы совершают операции по инвестиционным продуктам и услугам (не более 2%).



«Банковский ритейл уходит с городских улиц, отказ от развития собственных филиальных сетей — не просто явление, а тренд сегодня на рынке банковской розницы», — сказала руководитель направления финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Точилинская.

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